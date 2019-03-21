Главный тренер «СКА-Варягов» перешёл в «СКА-1946»

Лев Бердичевский вошёл в тренерский штаб клуба Молодёжной хоккейной лиги «СКА-1946», информирует официальный сайт команды из Санкт-Петербурга.



53-летний специалист провёл нынешний сезон в «СКА-Варягах». В качестве главного тренера он принял команду из Ленинградской области в октябре 2018 года и в дебютный для неё сезон в МХЛ вывел коллектив в плей-офф.



Бердичевский — воспитанник пермского хоккея. Профессиональную карьеру провёл в командах «Молот» (Пермь), СКА (Свердловск), «Химик», «Автомобилист», «Спартак» (Москва), «Динамо» (Москва), «Крылья Советов», «Витязь» и «Сибирь». Также выступал в ECHL, чемпионатах Чехии и Белоруссии. Как главный тренер также работал с командами МХЛ «Юниор» (Курган) и «Русские Витязи».