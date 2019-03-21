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Евгений Кузнецов подарил шайбу маленькой девочке

Евгений Кузнецов подарил шайбу маленькой девочке
Хоккей / НХЛ

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5) подарил шайбу маленькой девочке. Маленькая болельщица даже не поняла, что хоккеист перебросил ей шайбу.

Посмотреть видео также можно в «Инстаграме».

Российский нападающий отметился заброшенной шайбой во встрече с «молниями». Для россиянина этот гол стал 100-м за карьеру в НХЛ. Для достижения отметки ему понадобилось 408 матчей. Всего на его счету 330 (100+230) очков при показателе полезности «+62».

В прошедшем матче на счету Евгения девять бросков в створ за 25.45 на льду (9.27 – в большинстве). В текущем сезоне он набрал 65 очков – 20 голов и 45 результативных передач.

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