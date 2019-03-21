Евгений Кузнецов подарил шайбу маленькой девочке

Нападающий клуба НХЛ «Вашингтон Кэпиталз» Евгений Кузнецов после матча с «Тампа-Бэй Лайтнинг» (4:5) подарил шайбу маленькой девочке. Маленькая болельщица даже не поняла, что хоккеист перебросил ей шайбу.

Посмотреть видео также можно в «Инстаграме».



Российский нападающий отметился заброшенной шайбой во встрече с «молниями». Для россиянина этот гол стал 100-м за карьеру в НХЛ. Для достижения отметки ему понадобилось 408 матчей. Всего на его счету 330 (100+230) очков при показателе полезности «+62».



В прошедшем матче на счету Евгения девять бросков в створ за 25.45 на льду (9.27 – в большинстве). В текущем сезоне он набрал 65 очков – 20 голов и 45 результативных передач.



Хоккейное сообщество «Чемпионата» в социальной сети «ВКонтакте»

«Тампа» и «Вашингтон» устроили битву! Что бы НХЛ делала без русских игроков? Овечкин бил локтем, Кучеров забивал, Василевский установил рекорд. Это было нечто!