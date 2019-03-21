«Оттава» вызвала Виталия Абрамова из фарм-клуба

Команда Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» вызвала из фарм-клуба российского нападающего Виталия Абрамова, информирует официальный сайт канадской команды. Также из АХЛ вызваны защитник Эрик Браннстрём и форвард Филип Хлапик.



20-летний Абрамов не имеет в своём активе матчей в Национальной хоккейной лиге. В текущем регулярном чемпионате АХЛ нападающий принял участие в 61 матче, записав на свой счёт 26 (14+12) баллов при показателе полезности «0» и 36 минутах штрафного времени.



Ранее Абрамов играл в системе «Коламбус Блю Джекетс», оказавшись в канадской команде в рамках крупного февральского обмена, главным активом которого был Мэтт Дюшейн.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19