Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
СКА — «Локомотив». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:20 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Оттава» вызвала Виталия Абрамова из фарм-клуба

«Оттава» вызвала Виталия Абрамова из фарм-клуба
Хоккей / НХЛ

Команда Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» вызвала из фарм-клуба российского нападающего Виталия Абрамова, информирует официальный сайт канадской команды. Также из АХЛ вызваны защитник Эрик Браннстрём и форвард Филип Хлапик.

20-летний Абрамов не имеет в своём активе матчей в Национальной хоккейной лиге. В текущем регулярном чемпионате АХЛ нападающий принял участие в 61 матче, записав на свой счёт 26 (14+12) баллов при показателе полезности «0» и 36 минутах штрафного времени.

Ранее Абрамов играл в системе «Коламбус Блю Джекетс», оказавшись в канадской команде в рамках крупного февральского обмена, главным активом которого был Мэтт Дюшейн.

Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19

Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент