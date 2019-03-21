СКА — «Локомотив»: гости заменили Коновалова после трёх голов за 10 минут

Во втором периоде встречи петербургского СКА и ярославского «Локомотива» команда гостей заменила голкипера Илью Коновалова. После трёх пропущенных шайб вратарь уступил место в воротах Александру Салаку.
Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.
СКА:
Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кручинин – Бывальцев – Кетов;
Токранов – Рукавишников, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Тихонов – Мальцев – Каблуков, Морозов.
«Локомотив»
Коновалов (Салак);
Рафиков – Осипов, Денисенко – Апальков – Санников;
Елесин – Н. Аверин, Юртайкин – Алексеев – Козун;
Черепанов – Мисюль, Беляев – Красковский – Коршков;
Афанасьев, Каюмов – Иванов – Коваленко, Кудрявцев.