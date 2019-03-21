СКА — «Локомотив»: Карпов и Мисюль устроили бескомпромиссную драку

Во втором периоде встречи петербургского СКА и ярославского «Локомотива» драку устроили форвард Максим Карпов и защитник Даниил Мисюль. Мисюль нанёс несколько мощнейших ударов, но Карпов сумел повалить его на лёд.



СКА:



Хелльберг (Шестёркин);

Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Плотников;

Хафизуллин – Белов, Кручинин – Бывальцев – Кетов;

Токранов – Рукавишников, Якупов – Коскиранта – Карпов;

Зуб, Тихонов – Мальцев – Каблуков, Морозов.



«Локомотив»



Коновалов (Салак);

Рафиков – Осипов, Денисенко – Апальков – Санников;

Елесин – Н. Аверин, Юртайкин – Алексеев – Козун;

Черепанов – Мисюль, Беляев – Красковский – Коршков;

Афанасьев, Каюмов – Иванов – Коваленко, Кудрявцев.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».