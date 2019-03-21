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СКА — «Локомотив»: Карпов и Мисюль устроили бескомпромиссную драку

СКА — «Локомотив»: Карпов и Мисюль устроили бескомпромиссную драку
Хоккей / КХЛ

Во втором периоде встречи петербургского СКА и ярославского «Локомотива» драку устроили форвард Максим Карпов и защитник Даниил Мисюль. Мисюль нанёс несколько мощнейших ударов, но Карпов сумел повалить его на лёд.

СКА:

Хелльберг (Шестёркин);
Гавриков – Рундблад, Гусев – Прохоркин – Плотников;
Хафизуллин – Белов, Кручинин – Бывальцев – Кетов;
Токранов – Рукавишников, Якупов – Коскиранта – Карпов;
Зуб, Тихонов – Мальцев – Каблуков, Морозов.

«Локомотив»

Коновалов (Салак);
Рафиков – Осипов, Денисенко – Апальков – Санников;
Елесин – Н. Аверин, Юртайкин – Алексеев – Козун;
Черепанов – Мисюль, Беляев – Красковский – Коршков;
Афанасьев, Каюмов – Иванов – Коваленко, Кудрявцев.

Посмотреть видео также можно в «Твиттере».

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