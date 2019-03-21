«Торонто» подписал новый контракт с Петаном на $ 1,55 млн

Клуб Национальной хоккейной лиги «Торонто Мэйпл Лифс» договорился о подписании нового контракта с нападающим Ником Петаном, информирует официальный сайт канадской команды. 23-летний канадский форвард поставил подпись под соглашением сроком на два сезона. Годовая зарплата игрока составит $ 775 тысяч.



Петан перешёл в «Торонто» в текущем регулярном чемпионате из «Виннипег Джетс» в результате обмена. В сезоне НХЛ нападающий провёл 18 игр, записав в актив 3 (1+2) очка при показателе полезности "-5" и двух минутах штрафного времени. В «Торонто» хоккеист в среднем проводит на площадке около девяти минут за игру.



Календарь матчей регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги сезона-2018/19