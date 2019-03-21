СКА — «Локомотив»: хозяева набрали 9 минут штрафа, соперник — 19

Петербургский СКА на домашней площадке переиграл ярославский «Локомотив», встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ. Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва выиграли серию плей-офф с общим счётом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.



Статистика матча СКА — «Локомотив»:



броски: 61 — 48

броски в створ: 34 — 25

вбрасывания: 34 — 30

блокированные броски: 12 — 16

силовые приемы: 26 — 21

время в атаке: 13,26 — 10,30

штраф: 9 — 19.



Счёт был открыт на 5-й минуте — удачным броском отметился форвард «Локомотива» Денис Алексеев. Второй период вышел максимально результативным, зрители увидели сразу пять заброшенных шайб. Четыре из них записали в актив игроки СКА Никита Гусев (дубль), Артём Зуб и Алексей Бывальцев. «Локомотив» забил только один гол усилиями Степана Санникова. На 46-й минуте гости сократили разрыв до минимума благодаря голу Даниила Апалькова. Вскоре Рушан Рафиков сравнял счёт. В овертайме решающий гол забил Динар Хафизуллин.

СКА победил «Локомотив», выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Запада