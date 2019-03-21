Крикунов: ЦСКА раньше был прямолинейным, но теперь они играют в хоккей

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов высоко оценил игру ЦСКА, которому проиграл в серии (1-4).



«ЦСКА начал играть в хоккей ещё в ходе сезона. Была команда, похожая на «Йокерит», прямолинейная такая. А в этом году не знаю, что у них произошло, наверное, тренера доработали. С конца октября команда начала играть в хоккей», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.



Счёт в пятом матче серии был открыт на 14-й минуте, точным броском отличился нападающий команды хозяев Павел Карнаухов. В концовке первого периода защитник «Динамо» Егор Зайцев восстановил равновесие на табло. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Янник Хансен и Дмитрий Кагарлицкий. На 47-й минуте ЦСКА вышел вперёд — шайбу забросил форвард Линден Вей, шайба стала победной.