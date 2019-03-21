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Главный тренер «Динамо» Крикунов заявил, что готов работать в сезоне-2019/20

Главный тренер «Динамо» Крикунов заявил, что готов работать в сезоне-2019/20
Хоккей / КХЛ

Главный тренер московского «Динамо» Владимир Крикунов после серии с ЦСКА (1-4) заявил, что готов работать в сезоне-2019/20. Напомним, ранее тренер несколько раз заявлял, что хочет закончить с тренерской работой.

«Я готов идти на новый сезон. Ерёменко сыграл прощальный матч? Может быть, прощальный, может, и нет. Мы ещё ни с кем не подписывали контрактов, даже договорённостей нет. Кроме тех игроков, кто уже на контрактах. У нас их два вроде», — передаёт слова Крикунова корреспондент «Чемпионата» Сергей Емельянов.

Счёт в пятом матче серии был открыт на 14-й минуте, точным броском отличился нападающий команды хозяев Павел Карнаухов. В концовке первого периода защитник «Динамо» Егор Зайцев восстановил равновесие на табло. Во втором периоде соперники обменялись голами, авторами которых стали Янник Хансен и Дмитрий Кагарлицкий. На 47-й минуте ЦСКА вышел вперёд, шайбу забросил форвард Линден Вей, шайба стала победной.

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