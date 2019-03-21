«Локомотив» в игре со СКА установил рекорд — самый молодой состав в истории КХЛ

Петербургский СКА на домашней площадке переиграл ярославский «Локомотив», встреча завершилась со счётом 5:4 ОТ. Таким образом, подопечные Ильи Воробьёва выиграли серию плей-офф с общим счётом 4-1 и вышли в финал Западной конференции.



Средний возраст игроков «Локомотива» составил 23 года 8 дней, ярославцы обновили рекорд КХЛ, принадлежавший новокузнецкому «Металлургу» — 23 года и 9 дней.



Счёт был открыт на 5-й минуте — удачным броском отметился форвард «Локомотива» Денис Алексеев. Второй период вышел максимально результативным, зрители увидели сразу пять заброшенных шайб. Четыре из них записали в актив игроки СКА — Никита Гусев (дубль), Артём Зуб и Алексей Бывальцев. «Локомотив» забил только один гол усилиями Степана Санникова. На 46-й минуте гости сократили разрыв до минимума благодаря голу Даниила Апалькова. Вскоре Рушан Рафиков сравнял счёт. В овертайме решающий гол забил Динар Хафизуллин.

СКА показал Ярославлю «птичку». Только ЦСКА может посадить её в клетку «Локомотив» устроил невероятный камбэк, чтобы вырыть себе могилу в овертайме. Финал Запада будет «армейским».