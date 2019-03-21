И. Воробьёв: серия с ЦСКА будет другой, плей-офф — хорошая мясорубка

Главный тренер СКА Илья Воробьёв после пятого матча серии с ярославским «Локомотивом» (5:4 ОТ) подвёл итоги серии (4-1).



«Спасибо «Локомотиву» за серию, хорошая была серия и игра, очень напряжённая, как и все. Готовимся дальше. Каждая серия чему-то учит, прежде всего командности. Плей-офф – хорошая мясорубка, все серии учат.

С ЦСКА будет другая серия. Не пугает, что так легко отдаём преимущество.



Почему меняли вратаря? А как думаете, это так просто, коньки наточить? Чтобы отдохнули ребята, которые играли. У Дацюка мини-повреждение, ничего серьёзного. Будет готов к следующей серии», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.



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