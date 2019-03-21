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И. Воробьёв: серия с ЦСКА будет другой, плей-офф — хорошая мясорубка

И. Воробьёв: серия с ЦСКА будет другой, плей-офф — хорошая мясорубка
Хоккей / КХЛ

Главный тренер СКА Илья Воробьёв после пятого матча серии с ярославским «Локомотивом» (5:4 ОТ) подвёл итоги серии (4-1).

«Спасибо «Локомотиву» за серию, хорошая была серия и игра, очень напряжённая, как и все. Готовимся дальше. Каждая серия чему-то учит, прежде всего командности. Плей-офф – хорошая мясорубка, все серии учат.
С ЦСКА будет другая серия. Не пугает, что так легко отдаём преимущество.

Почему меняли вратаря? А как думаете, это так просто, коньки наточить? Чтобы отдохнули ребята, которые играли. У Дацюка мини-повреждение, ничего серьёзного. Будет готов к следующей серии», — передаёт слова Воробьёва корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.

Календарь матчей плей-офф Континентальной хоккейной лиги

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