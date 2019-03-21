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Апальков: при пятом голе СКА было две минуты, они выбили клюшку у Салака

Апальков: при пятом голе СКА было две минуты, они выбили клюшку у Салака
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Локомотива» Даниил Апальков поделился впечатлениями от заключительного матча серии со СКА (4:5 ОТ, 1-4 в серии).

«Сегодня сыграли отличный матч, показали характер, бились. После игры хорошие ощущения. Конечно, придёт опустошение, так как не смогли пройти дальше и долго ждать следующего сезона. Но, повторюсь, заслужили сегодня победу, 100%.

В тех играх мы тоже играли довольно хорошо, некоторые матчи должны были выигрывать.

Пятый гол СКА? Не смотрел ещё, но, думаю, там были две минуты. Выбили клюшку у вратаря, а учитывая наше количество удалений, думаю, мы заслуживали удаление у СКА. Как получилось – так получилось», — передаёт слова Апалькова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова…

Посмотреть видео также можно на официальном сайте Континентальной хоккейной лиги.

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