«Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров и Свечников отметились передачами

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Каролиной Харрикейнз» — 6:3.

В составе «молний» отличились Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон, Этони Чирелли, Райан Кэллахан, Брейден Пойнт и Райан Макдона. Виктор Хедман оформил ассистентский хет-трик. У «ураганов» забили Нино Нидеррайтер, Даги Хэмилтон и Джордан Стаал.

На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова результативная передача, показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и силовой приём за 23.54 на льду (6.19 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-1», бросок, 2 силовых приёма и блок-шот за 17.04. Андрей Василевский участия в матче не принимал.

На счету Андрея Свечникова результативная передача, «+1», 2 минуты штрафа, 2 броска и силовой приём за 13.46 (1.37- в большинстве).