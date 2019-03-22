Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

«Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров и Свечников отметились передачами

«Тампа» обыграла «Каролину», Кучеров и Свечников отметились передачами
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Каролиной Харрикейнз» — 6:3.

В составе «молний» отличились Стивен Стэмкос, Тайлер Джонсон, Этони Чирелли, Райан Кэллахан, Брейден Пойнт и Райан Макдона. Виктор Хедман оформил ассистентский хет-трик. У «ураганов» забили Нино Нидеррайтер, Даги Хэмилтон и Джордан Стаал.

На счету лидера бомбардирской гонки Никиты Кучерова результативная передача, показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и силовой приём за 23.54 на льду (6.19 – в большинстве). У Михаила Сергачёва «-1», бросок, 2 силовых приёма и блок-шот за 17.04. Андрей Василевский участия в матче не принимал.

На счету Андрея Свечникова результативная передача, «+1», 2 минуты штрафа, 2 броска и силовой приём за 13.46 (1.37- в большинстве).

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Каролина Харрикейнз
Роли
3 : 6
2:2, 1:0, 0:4
Тампа-Бэй Лайтнинг
Тампа
0:1 – Стэмкос (Хедман, Пойнт) – 03:20 (5x4), 1:1 – Нидеррайтер (Ахо) – 09:51 (5x5), 2:1 – Хэмилтон (Свечников, Стаал) – 11:32 (5x5), 2:2 – Джонсон (Макдона, Кучеров) – 19:34 (5x5), 3:2 – Стаал (Терявяйнен, Песке) – 26:34 (4x4), 3:3 – Чирелли (Стэмкос, Киллорн) – 43:35 (4x4), 3:4 – Кэллахан (Хедман, Миллер) – 50:09 (5x5), 3:5 – Пойнт (Стэмкос, Миллер) – 56:36 (5x4), 3:6 – Макдона – 58:55 (en)
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент