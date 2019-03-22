Две передачи Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Аризону»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:2.

В составе победителей дубль оформил Александр Барков, заброшенными шайбами также отметились Майк Хоффман и Маккензи Уигар. У «койотов» отличились Михаэль Грабнер (в меньшинстве) и Брэд Ричардсон.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова две результативные передачи и показатель полезности «+1» за 17.35 на льду (3.06 – в большинстве). В последних четырёх матчах на счету форварда 7 (3+4) очков.

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» на выезде уверенно обыграл «Нью-Джерси» — 5:1. В составе победителей дубль оформил Патрис Бержерон, по голу на счету Давида Пастрняка, Дэнтона Хайнена и Дэвида Бэкеса. У «дьяволов» отличился Дрю Стэффорд.