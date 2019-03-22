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Две передачи Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Аризону»

Две передачи Дадонова помогла «Флориде» обыграть «Аризону»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Флорида Пантерз» дома взял верх над «Аризоной Койотс» — 4:2.

В составе победителей дубль оформил Александр Барков, заброшенными шайбами также отметились Майк Хоффман и Маккензи Уигар. У «койотов» отличились Михаэль Грабнер (в меньшинстве) и Брэд Ричардсон.

На счету российского нападающего «Флориды» Евгения Дадонова две результативные передачи и показатель полезности «+1» за 17.35 на льду (3.06 – в большинстве). В последних четырёх матчах на счету форварда 7 (3+4) очков.

В параллельной встрече «Бостон Брюинз» на выезде уверенно обыграл «Нью-Джерси» — 5:1. В составе победителей дубль оформил Патрис Бержерон, по голу на счету Давида Пастрняка, Дэнтона Хайнена и Дэвида Бэкеса. У «дьяволов» отличился Дрю Стэффорд.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Флорида Пантерз
Санрайз
4 : 2
1:1, 1:0, 2:1
Аризона Койотс
Глендейл
0:1 – Грабнер (Ричардсон) – 07:45 (4x5), 1:1 – Барков (Юбердо, Дадонов) – 19:45 (5x5), 2:1 – Хоффман (Юбердо, Яндл) – 30:55 (5x4), 3:1 – Уигар (Юбердо, Дадонов) – 45:09 (5x5), 3:2 – Ричардсон – 57:36 (5x5), 4:2 – Барков – 59:10 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 02:00 МСК
Нью-Джерси Дэвилз
Ньюарк
1 : 5
0:1, 1:1, 0:3
Бостон Брюинз
Бостон
0:1 – Бержерон (Пастрняк, Маршан) – 18:34 (5x5), 0:2 – Пастрняк (Маршан, Бержерон) – 32:58 (5x5), 1:2 – Стэффорд (Заха, Пьетила) – 34:51 (5x5), 1:3 – Хайнен (Курали) – 40:29 (5x5), 1:4 – Бержерон (Маршан, Крейчи) – 58:42 (en), 1:5 – Бэкес (Аккьяри) – 59:38 (5x5)
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