Кучеров вышел на второе место среди россиян по очкам за сезон в НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде взял верх над «Каролиной Харрикейнз» — 6:3. Одну результативную передачу на свой счёт записал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров.

Теперь на счету Никиты 120 очков в 75 матчах регулярного чемпионата – 37 голов и 83 результативные передачи. Это первый показатель среди действующих российских хоккеистов.

Лучшее достижение среди россиян у Александра Могильного — 127 очков. Кучеров сравнялся с Сергеем Фёдоровым.

Кучеров упрочил лидерство в бомбардирской гонке. Коннор Макдэвид из «Эдмонтон Ойлерз» отстаёт на 15 очков.

В прошедшей игре на счету Никиты также показатель полезности «+2», 5 бросков в створ и силовой приём за 23.54 на льду (6.19 – в большинстве).