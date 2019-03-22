Нападающий «Тампы» Гурд был удалён до конца матча за удар в голову Стаала

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг» Янни Гурд был удалён до конца матча за удар в голову форварда «Каролины Харрикейнз» Джордана Стаала. Инцидент произошёл в первом периоде домашнего для «ураганов» матча (3:6), когда Стаал боролся за шайбу вблизи собственных ворот. Нападающий «Каролины» наклонился, ведя единоборство с Райаном Кэллаханом, и в этот момент ему плечом в голову ударил Гурд. Арбитры квалифицировали этот момент как удар в голову и удалили Гурда до конца матча.

В нынешнем сезоне Стаал пропустил 32 матча из-за сотрясения мозга, но избежал очередной травмы и смог доиграть встречу. На его счету заброшенная шайба и результативная передача при показателе полезности «-1».



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