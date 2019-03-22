«Колорадо» на выезде обыграл «Даллас», «Филадельфия» — «Чикаго»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде взял верх над «Даллас Старз» — 3:1. «Лавины» одержали третью победу кряду.

В составе победителей отличились Эрик Джонсон, Тайсон Бэрри и Карл Сёдерберг. У «Далласа» единственный гол на счету Тайлера Сегина.

В активе Никиты Задорова 2 минуты штрафа, 2 броска в створ, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 18.42 на льду. Семён Варламов остался на скамейке запасных.

У Александра Радулова показатель полезности «-1», 4 броска, силовой приём и блок-шот за 20.48 (4.00 – в большинстве). Антон Худобин участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» также дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 3:1.



У «лётчиков» отличились Корбан Найт, Джеймс ван Римсдайк и Шон Кутюрье, у «Чикаго» — Эрик Густафссон.

На счету Ивана Проворова «+2»,2 силовых приёма и блок-шот за 26.36. У Артёма Анисимова 4 броска и 3 блок-шота за 17.59.