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«Колорадо» на выезде обыграл «Даллас», «Филадельфия» — «Чикаго»

«Колорадо» на выезде обыграл «Даллас», «Филадельфия» — «Чикаго»
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Колорадо Эвеланш» на выезде взял верх над «Даллас Старз» — 3:1. «Лавины» одержали третью победу кряду.

В составе победителей отличились Эрик Джонсон, Тайсон Бэрри и Карл Сёдерберг. У «Далласа» единственный гол на счету Тайлера Сегина.

В активе Никиты Задорова 2 минуты штрафа, 2 броска в створ, 3 силовых приёма и 2 блок-шота за 18.42 на льду. Семён Варламов остался на скамейке запасных.

У Александра Радулова показатель полезности «-1», 4 броска, силовой приём и блок-шот за 20.48 (4.00 – в большинстве). Антон Худобин участия в матче не принимал.

В параллельной встрече «Филадельфия Флайерз» также дома обыграл «Чикаго Блэкхоукс» — 3:1.

У «лётчиков» отличились Корбан Найт, Джеймс ван Римсдайк и Шон Кутюрье, у «Чикаго» — Эрик Густафссон.
На счету Ивана Проворова «+2»,2 силовых приёма и блок-шот за 26.36. У Артёма Анисимова 4 броска и 3 блок-шота за 17.59.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 03:30 МСК
Даллас Старз
Даллас
1 : 3
0:0, 0:1, 1:2
Колорадо Эвеланш
Денвер
0:1 – Джонсон (Жирар, Уилсон) – 37:20 (5x5), 0:2 – Бэрри (Жирар) – 45:19 (5x5), 1:2 – Сегин (Клингберг, Хейсканен) – 54:59 (5x5), 1:3 – Сёдерберг – 59:11 (en)
НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 03:30 МСК
Чикаго Блэкхоукс
Чикаго
1 : 3
1:1, 0:0, 0:2
Филадельфия Флайерз
Филадельфия
1:0 – Густафссон (Форслинг, Тэйвз) – 10:39 (5x5), 1:1 – Найт (Бейли, Гудас) – 15:43 (5x5), 1:2 – ван Римсдайк (Кутюрье, Ворачек) – 49:50 (5x5), 1:3 – Кутюрье (Жиру, Линдблом) – 58:46 (en)
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