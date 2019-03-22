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Кучеров – первый игрок за 20 лет, набравший 120 очков в 75 матчах сезона НХЛ

Кучеров – первый игрок за 20 лет, набравший 120 очков в 75 матчах сезона НХЛ
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Тампа-Бэй Лайтнинг» на выезде победил «Каролину Харрикейнз» — 6:3. Одну результативную передачу на свой счёт записал лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров. Благодаря этому Никита добрался до отметки 120 очков за сезон.

Российский нападающий уложился в 75 матчей и стал первым игроком за последние 20 лет, кому удалось подобное достижение. В сезоне-1998/99 аналогичный результат был у Яромира Ягра.

За последние 25 лет быстрее до этой отметки добирались три игрока – Марио Лемье (сезон-1995/96, 59 игр), Яромир Ягр (1995/96, 63) и Уэйн Гретцки (1993/94, 73).

Кучеров вышел на второе место среди россиян по очкам за сезон в НХЛ. Лучшее достижение среди россиян у Александра Могильного — 127 очков. Кучеров сравнялся с Сергеем Фёдоровым.

Кучеров – четвёртый игрок за 20 лет со 119 очками за сезон
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