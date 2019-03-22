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«Лос-Анджелес» нанёс 4-е поражение подряд «Сан-Хосе», Ковальчук снова не играл

«Лос-Анджелес» нанёс 4-е поражение подряд «Сан-Хосе», Ковальчук снова не играл
Хоккей / НХЛ

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в упорной борьбе сломил сопротивление «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2. Подопечные Уилли Дежардена прервали трёхматчевую серию поражение. В свою очередь команда Питера Дебура проиграла в четвёртый раз подряд.

На шестой минуте матча счёт открыл форвард хозяев Дастин Браун. Усилиями Баркли Гудроу «Шаркс» удалось отыграться. В начале второго периода Томаш Гертл вывел гостей вперёд. Ключевым в матче оказалась середина третьего периода, когда «Кингз» удалось забросить две шайбы в течение двух минут — отличились Мэтт Рой и Анже Копитар. Джефф Картер установил окончательный счёт.

НХЛ - регулярный чемпионат
22 марта 2019, пятница. 05:30 МСК
Лос-Анджелес Кингз
Лос-Анджелес
4 : 2
1:1, 0:1, 3:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Браун (Уокер, Кемпе) – 05:19 (5x5), 1:1 – Гудроу (Власик, Донской) – 17:33 (5x5), 1:2 – Гертл (Бёрнс) – 23:45 (5x5), 2:2 – Рой (Иафалло, Копитар) – 49:28 (5x5), 3:2 – Копитар (Иафалло) – 51:45 (5x5), 4:2 – Картер – 58:43 (en)

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не попал в состав на матч. Это произошло с российским в нападающим в третий раз за март.

Известна причина пропуска Ковальчуком матча с «Флоридой»
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