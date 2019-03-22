«Лос-Анджелес» нанёс 4-е поражение подряд «Сан-Хосе», Ковальчук снова не играл

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Лос-Анджелес Кингз» в упорной борьбе сломил сопротивление «Сан-Хосе Шаркс» — 4:2. Подопечные Уилли Дежардена прервали трёхматчевую серию поражение. В свою очередь команда Питера Дебура проиграла в четвёртый раз подряд.

На шестой минуте матча счёт открыл форвард хозяев Дастин Браун. Усилиями Баркли Гудроу «Шаркс» удалось отыграться. В начале второго периода Томаш Гертл вывел гостей вперёд. Ключевым в матче оказалась середина третьего периода, когда «Кингз» удалось забросить две шайбы в течение двух минут — отличились Мэтт Рой и Анже Копитар. Джефф Картер установил окончательный счёт.

Форвард «Лос-Анджелеса» Илья Ковальчук не попал в состав на матч. Это произошло с российским в нападающим в третий раз за март.