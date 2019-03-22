Томас и Александр Стин — четвёртые отец с сыном в НХЛ с 600 очками у каждого

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Сент-Луис Блюз» дома победил «Детройт Ред Уингз» — 5:2.

Нападающий «Сент-Луиса» Александр Стин отметился двумя результативными передачами, благодаря чему шведский форвард достиг отметки 600 очков за карьеру в НХЛ. Ранее в североамериканской лиге выступал отец Александра Томас, которому удалось набрать 817 баллов.

Томас и Александр Стин — четвёртые отец с сыном в НХЛ с 600 очками у каждого. До этого были Горди и Марк Хоу (1850 и 742), Бобби и Бретт Халл (1170 и 1391) и Петер и Пол Штястны (1239 и 676).

В сентябре 2016 года Александр подписал четырёхлетний контракт на общую сумму $ 23 млн, который вступил в действие с сезона-2017/18. В составе сборной Швеции Стин-младший выиграл серебряные медали Олимпийских игр 2014 года.