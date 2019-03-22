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Салак: ругался на судей из-за удара по клюшке, но они ничего не видели

Салак: ругался на судей из-за удара по клюшке, но они ничего не видели
Хоккей / КХЛ

Голкипер «Локомотива» Александр Салак после поражения в матче второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (4:5 ОТ, 1-4) прокомментировал эпизод в овертайме, приведший к голу защитника «армейского» клуба Динара Хафизуллина.

«Ругался, потому что, когда я уронил клюшку, нападающий подъехал и немного пнул её в сторону. Мы уже столько в меньшинстве играли, думал, что могли свистнуть это. Но судьи ничего не видели. Конечно, это сбило, надо же было клюшку подбирать. Успел вернуться, но всё равно, мне кажется, это две минуты.

Хороший матч, СКА очень хорошо играл в большинстве. Они молодцы, разобрались, как с нами играть, молодчики. Проиграли 1-4, это разница. Нам где-то не хватало, когда надо было проявить себя во время игры.

Отменённый гол СКА? Не был уверен на сто процентов, что шайбу Мальцева не засчитают. Он подъезжал и бросил в щиток, а потом уезжал в сторону", — сказал Салак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

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