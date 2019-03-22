Абрамов – первый с 2013 года россиянин, сыгравший за «Оттаву». Это дебют в НХЛ

Форвард «Оттавы Сенаторз» Виталий Абрамов дебютировал в НХЛ в матче регулярного чемпионата с «Калгари Флэймз» (1:5).



Таким образом, 20-летний игрок стал первым россиянином, сыгравшим за «Сенаторз» – после Сергея Гончара в 2013 году. Абрамов провёл на льду 13 минут 52 секунды (0.51 – в большинстве, показатель полезности «-3» – худшая в команде) и не нанёс бросков в створ. Отметился 1 блок-шотом и 4 перехватами, также допустил 2 потери шайбы.

В нынешнем регулярном чемпионате АХЛ нападающий принял участие в 61 матче, записав на свой счёт 26 (14+12) баллов при показателе полезности «0» и 36 минутах штрафного времени.



Ранее Абрамов играл в системе «Коламбус Блю Джекетс», оказавшись в канадской команде в результате крупного февральского обмена, главным активом которого был Мэтт Дюшейн.