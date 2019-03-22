Итоги дня НХЛ для россиян: провальный дебют Абрамова и чёрная серия Панарина

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 13 представителей России.

Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров отметился результативной передачей. Благодаря этому Никита добрался до отметки 120 очков за сезон. Российский нападающий уложился в 75 матчей и стал первым игроком за последние 20 лет, кому удалось подобное достижение. Форвард «Оттавы» Виталий Абрамов дебютировал в НХЛ в матче с «Калгари» (1:5). Дебют выдался провальным для российского игрока. Абрамов провёл на льду 13 минут 52 секунды (0.51 – в большинстве, показатель полезности «-3» – худшая в команде) и не нанёс бросков в створ. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин не набрал очков в матче с «Эдмонтоном» (1:4). Российский нападающий продлил свою безголевую серию до 11 матчей. На этом отрезке он набрал 5 (0+5) очков при общей полезности «-8». Главной звездой дня стал российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв, оформивший первый хет-трик за карьеру в НХЛ в игре с «Детройтом» (5:2).