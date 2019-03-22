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Итоги дня НХЛ для россиян: провальный дебют Абрамова и чёрная серия Панарина

Итоги дня НХЛ для россиян: провальный дебют Абрамова и чёрная серия Панарина
Хоккей / НХЛ

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 13 представителей России.

Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров отметился результативной передачей. Благодаря этому Никита добрался до отметки 120 очков за сезон. Российский нападающий уложился в 75 матчей и стал первым игроком за последние 20 лет, кому удалось подобное достижение. Форвард «Оттавы» Виталий Абрамов дебютировал в НХЛ в матче с «Калгари» (1:5). Дебют выдался провальным для российского игрока. Абрамов провёл на льду 13 минут 52 секунды (0.51 – в большинстве, показатель полезности «-3» – худшая в команде) и не нанёс бросков в створ. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин не набрал очков в матче с «Эдмонтоном» (1:4). Российский нападающий продлил свою безголевую серию до 11 матчей. На этом отрезке он набрал 5 (0+5) очков при общей полезности «-8». Главной звездой дня стал российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв, оформивший первый хет-трик за карьеру в НХЛ в игре с «Детройтом» (5:2).

ИгрокКлубОчки+/-ШтрафБроскиХитыБлокиВбрасыванияВремя
Дадонов (н)«Флорида»0+2+10000-17.35
Кучеров (н)«Тампа»0+1+20510-23.54
Свечников (н)«Каролина»0+1+12210-13.46
Барбашёв (н)«Сент-Луис»3+0+3046054%14.08
Тарасенко (н)«Сент-Луис»0+000111-16.06
Анисимов (н)«Чикаго»0+00040327%17.59
Радулов (н)«Даллас»0+0-10411-20.48
Абрамов (н)«Оттава»0+0-30001-13.52
Панарин (н)«Коламбус»0+000000-19.13
Куликов (з)«Виннипег»0+000211-18.57
Задоров (з)«Колорадо»0+002232-18.42
Проворов (з)«Филадельфия»0+0+20021-26.36
Сергачёв (з)«Тампа»0+0-10121-17.04
Яковлев (з)«Нью-Джерси»0+000001-18.01
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