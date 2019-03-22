Итоги дня НХЛ для россиян: провальный дебют Абрамова и чёрная серия Панарина

В Национальной хоккейной лиге состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата. В 12 матчах приняли участие 13 представителей России.
Лидер бомбардирской гонки Никита Кучеров отметился результативной передачей. Благодаря этому Никита добрался до отметки 120 очков за сезон. Российский нападающий уложился в 75 матчей и стал первым игроком за последние 20 лет, кому удалось подобное достижение. Форвард «Оттавы» Виталий Абрамов дебютировал в НХЛ в матче с «Калгари» (1:5). Дебют выдался провальным для российского игрока. Абрамов провёл на льду 13 минут 52 секунды (0.51 – в большинстве, показатель полезности «-3» – худшая в команде) и не нанёс бросков в створ. Форвард «Коламбуса» Артемий Панарин не набрал очков в матче с «Эдмонтоном» (1:4). Российский нападающий продлил свою безголевую серию до 11 матчей. На этом отрезке он набрал 5 (0+5) очков при общей полезности «-8». Главной звездой дня стал российский нападающий «Сент-Луиса» Иван Барбашёв, оформивший первый хет-трик за карьеру в НХЛ в игре с «Детройтом» (5:2).
|Игрок
|Клуб
|Очки
|+/-
|Штраф
|Броски
|Хиты
|Блоки
|Вбрасывания
|Время
|Дадонов (н)
|«Флорида»
|0+2
|+1
|0
|0
|0
|0
|-
|17.35
|Кучеров (н)
|«Тампа»
|0+1
|+2
|0
|5
|1
|0
|-
|23.54
|Свечников (н)
|«Каролина»
|0+1
|+1
|2
|2
|1
|0
|-
|13.46
|Барбашёв (н)
|«Сент-Луис»
|3+0
|+3
|0
|4
|6
|0
|54%
|14.08
|Тарасенко (н)
|«Сент-Луис»
|0+0
|0
|0
|1
|1
|1
|-
|16.06
|Анисимов (н)
|«Чикаго»
|0+0
|0
|0
|4
|0
|3
|27%
|17.59
|Радулов (н)
|«Даллас»
|0+0
|-1
|0
|4
|1
|1
|-
|20.48
|Абрамов (н)
|«Оттава»
|0+0
|-3
|0
|0
|0
|1
|-
|13.52
|Панарин (н)
|«Коламбус»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|0
|-
|19.13
|Куликов (з)
|«Виннипег»
|0+0
|0
|0
|2
|1
|1
|-
|18.57
|Задоров (з)
|«Колорадо»
|0+0
|0
|2
|2
|3
|2
|-
|18.42
|Проворов (з)
|«Филадельфия»
|0+0
|+2
|0
|0
|2
|1
|-
|26.36
|Сергачёв (з)
|«Тампа»
|0+0
|-1
|0
|1
|2
|1
|-
|17.04
|Яковлев (з)
|«Нью-Джерси»
|0+0
|0
|0
|0
|0
|1
|-
|18.01