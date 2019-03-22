Салак — о будущем: ещё не решил. Время покажет, куда я вернусь или не вернусь

Голкипер «Локомотива» Александр Салак после поражения в матче второго раунда плей-офф КХЛ со СКА (4:5 ОТ, 1-4) признался, что не уверен в продолжении карьеры в ярославском клубе. Его контракт истекает 30 апреля 2019 года.

«Своё будущее сам не знаю, ещё не решил. Время покажет, куда я вернусь или не вернусь.

Что с зубом? Так я хоккеист же! Я просто хлеб летом ел, французский. Говорю жене: «Какой обалденный хлеб!» — и через 30 секунд сломал зуб пополам. Это было за три дня до начала сезона, я никак не успел починить. Попробовал один сезон как хоккеист походить, сейчас вставлю», — сказал Салак в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Еленой Кузнецовой.

В шести матчах плей-офф чешский вратарь одержал две победы при коэффициенте надёжности 2,18 и проценте отражённых бросков 91,2.

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