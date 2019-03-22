«Барыс» — «Авангард»: прямая видеотрансляция матча начнётся в 14:00

Сегодня, 22 марта, в столице Казахстана пройдёт пятый матч серии плей-офф полуфинала Восточной конференции между местным «Барысом» и омским «Авангардом». Начало встречи — в 14:00 мск. Напомним, подопечные Андрея Скабелки уступают в серии со счётом 1-3, в случае сегодняшнего поражения «Барыс» вылетит из розыгрыша Кубка Гагарина.

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Прямая видеотрансляция матча «Барыс»— «Авангард»

В первом раунде «Барыс» победил «Торпедо» со счётом 4-3 в серии, а «Авангард» не оставил шансов чемпиону КХЛ-2018 «Ак Барсу» (4-0).