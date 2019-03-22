Кагарлицкий: результат сезона для «Динамо» удовлетворительный

Нападающий московского «Динамо» Дмитрий Кагарлицкий после поражения в серии с ЦСКА (1-4) подвёл итоги сезона.

«Даже не было мысли внутри команды, что не попадём в плей-офф. Планомерно делали вещи, которые дали результат. В пятёрку вошли, могли даже и за четвёрку зацепиться. Результат сезона удовлетворительный, прошли первый раунд, обыграли отчасти сборную Финляндии, усиленную «сборниками» других стран. Мы обыграли очень сильную команду, и я считаю, что это показатель.

Где-то во втором раунде могли зацепиться, но предпоследняя игра стала определящей. Обидно даже не то, что проиграли, а то, что играли лучше на протяжении всей игры. Отчасти это был мой гол, тяжело мне далось. Сезон был волнами, но можно назвать его удовлетворительным.

Здесь сумасшедшие болельщики, эти аншлаги, всё сине-белое, феноменально. По ходу сезона пытался проникнуться традициями клубами. Спасибо всем за поддержку", — сказал Кагарлицкий в эфире клубного телевидения.

Крикунов: видно, с кем можно двигаться дальше, а с кем нужно расставаться