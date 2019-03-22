Пашков: Шипачёв и Кагарлицкий показали свою истинную ценность в плей-офф

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал поражение московского «Динамо» в серии плей-офф с ЦСКА (1-4).

«Да, динамовцам было тяжело. Встречались две разные по своему состоянию команды. ЦСКА давно стремится к чемпионству, к завоеванию Кубка Гагарина. С «Динамо» и спросить-то нечего. Команда, по сути, создана с нуля два года назад, какова её перспектива – неясно. Бело-голубые сопротивлялись в серии, но было понятно, что ЦСКА сильнее.

Шипачёв и Кагарлицкий показали свою истинную ценность в плей-офф, свой истинный класс. То, что мы видели в регулярном чемпионате, – это одно, а в плей-офф игроки раскрываются по-новому. В целом картина мне ясна.

С положительной стороны хотел бы отметить вратарей. Можно выделить и Ерёменко, и талантливого Бочарова. Немного ожил в плей-офф Закриссон, понравился Брюквин. Но большинство состава не продемонстрировали своих возможностей. Команда была не готова к плей-офф, не раскрыла лучших качеств до конца.

Считаю, что некорректно рассуждать, пора ли Крикунову на пенсию. Скажем прямо: он помог команде в трудный момент, когда динамовцы завалили старт регулярки. Кризис затягивался, но Крикунов изменил состояние коллектива и в плане физики, и в плане психологии. В результате «Динамо» заняло своё место. Пусть и не высокое, но позволившее попасть в плей-офф.

Теперь слово за высшим руководством. Терпеть нынешнее положение клуба не будет никто. В особенности болельщики. Думаю, что мы увидим определённые изменения», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.