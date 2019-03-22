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Пашков: Ярославлю нужно работать над составом, а не довольствоваться молодёжью

Пашков: Ярославлю нужно работать над составом, а не довольствоваться молодёжью
Хоккей / КХЛ

Олимпийский чемпион Александр Пашков прокомментировал поражение московского «Локомотива» в серии плей-офф со СКА (1-4).

«Было мало смельчаков, которые ставили в этой серии на «Локомотив». СКА – мастеровитая и обученная команда, с большой «лавкой» и серьёзным подбором игроков. Тем менее я считаю, что Ярославль надо отметить за упорство и самолюбие. Команде есть над чем работать. Это касается и руководства клуба. Чтобы замахиваться на высокие места, надо тщательно работать над составом, а не довольствоваться лишь собственной молодёжью, которая есть под рукой.

Косвенная вина Квартальнова в поражении есть. Я слышал мнение, что все команды, которыми руководил этот тренер, были однотипны и похожи по стилю. Я считаю, что Квартальнов везде стремится к тотальному хоккею. Сбалансированному и атакующему. Этому стилю не хватает лишь аритмии. Бесконечное давление в серии плей-офф просто невозможно. Нужна сбалансированность между атакой и обороной. Это и нужно обсуждать. Жизнь устроена так, что физиологию человека не обманешь. Любая работа должна чередоваться с отдыхом», — сказал Пашков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Панышевым.

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