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Шевченко — о Рыспаеве: не знаю, зачем эту тему так обсуждают. Он обычный игрок

Шевченко — о Рыспаеве: не знаю, зачем эту тему так обсуждают. Он обычный игрок
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Барыса» Дмитрий Шевченко прокомментировал ход серии с «Авангардом» (1-3).

«Я бы не сказал, что в последнем матче была именно бойня. Просто у многих создалось такое впечатление из-за двух моментов с травмами нашего и чужого игроков. Думаю, это неудачное стечение обстоятельств. На мой взгляд, в четвёртом матче была самая нежёсткая игра в исполнении обеих команд во всей серии «Барыса» и «Авангарда».

Рыспаев? Я не знаю, зачем вообще эту тему так обсуждают. Очень много внимания к Рысу. Он обычный игрок, и не было даже мысли кого-то запугать с его помощью. Дамир готовится к матчам так же, как все. Вышел бы на игру — действовал бы обычно, как все. Рыспаев не стал бы за кем-то гоняться и бить его. Журналисты преподносят эту историю как какую-то бойню или битву", — приводят слова Шевченко «Известия».

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