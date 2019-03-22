«Автомобилист» — «Салават»: капитан хозяев Доус примет участие в матче

Стали известны составы «Автомобилиста» и «Салавата Юлаева» на пятый матч полуфинальной серии плей-офф Восточной конференции, информируют команды в «Твиттере». Встреча состоится сегодня, 22 марта, начало — в 17:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча. В состав уральского клуба вернулся капитан команды Найджел Доус.
«Автомобилист»:
Коварж (Фомин);
Василевский — Вишневский, Доус — Да Коста — Голышев;
Гуркин — Трямкин, Литовченко — Паре — Секстон;
Лямин — Бодров, Белоусов — Грачёв — Обидин;
Валитов, Хрипунов — Торченюк — Чесалин, Рассейкин.
«Салават Юлаев»:
Метсола (Кареев);
Панин — Ларсен, Умарк — Кемппайнен — Хартикайнен;
Семёнов — Сергеев, Ткачёв — Бурмистров — Кугрышев;
Коледов — Гареев, Жарков — Кадейкин — Солодухин;
Елизаров, Скориков, Рыбин — Хохряков — Майоров.
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