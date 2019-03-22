«Авангард» победил «Барыс» и выиграл серию со счётом 4-1

«Барыс» проиграл «Авангарду» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу гостей. Коллектив Боба Хартли одержал победу в серии 4-1.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Мэттью Фрэттин. Хозяева забросили вторую шайбу на старте периода — дубль оформил Фрэттин. Гостям удалось отыграться усилиями Никиты Пивцакина и Кирилла Петрова. Во второй половине периода гостям удалось дважды реализовать большинство — отличились Тейлор Бек и Сергей Широков. Таким образом, второй период остался за «ястребами» (4:1). После четвёртой пропущенной шайбы Андрей Скабелка произвёл рокировку вратарей: Хенрик Карлссон заменил Доминика Граховину.

В заключительной трети защитник «Авангарда» Максим Чудинов отметился курьёзным голом. 28-летний хоккеист поразил ворота соперника броском из своей зоны. Окончательный счёт установил Никита Михайлис.

Чудинов второй матч подряд забил Карлссону броском c невероятной дистанции

«Авангард» за 31 секунду отыгрался с 0:2 в пятом матче серии с «Барысом»

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