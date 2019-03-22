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«Авангард» победил «Барыс» и выиграл серию со счётом 4-1

«Авангард» победил «Барыс» и выиграл серию со счётом 4-1
Хоккей / КХЛ

«Барыс» проиграл «Авангарду» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу гостей. Коллектив Боба Хартли одержал победу в серии 4-1.

Счёт в матче на 11-й минуте открыл Мэттью Фрэттин. Хозяева забросили вторую шайбу на старте периода — дубль оформил Фрэттин. Гостям удалось отыграться усилиями Никиты Пивцакина и Кирилла Петрова. Во второй половине периода гостям удалось дважды реализовать большинство — отличились Тейлор Бек и Сергей Широков. Таким образом, второй период остался за «ястребами» (4:1). После четвёртой пропущенной шайбы Андрей Скабелка произвёл рокировку вратарей: Хенрик Карлссон заменил Доминика Граховину.

КХЛ - плей-офф. 1/2 финала - Восток. 5-й матч
22 марта 2019, пятница. 14:00 МСК
Барыс
Астана
3 : 5
1:0, 1:4, 1:1
Авангард
Омск
1:0 – Фрэттин (Боченски, Валк) – 10:28 (5x5), 2:0 – Фрэттин (Боченски) – 20:27 (5x5), 2:1 – Пивцакин (Деарне, Галимов) – 23:24 (5x5), 2:2 – Петров (Тальбо, Широков) – 23:55 (5x5), 2:3 – Бек (Франсон, Шумаков) – 35:04 (5x4), 2:4 – Широков (Франсон, Бек) – 36:25 (5x4), 2:5 – Чудинов (Пивцакин, Франсон) – 44:02 (5x5), 3:5 – Михайлис (Сагадеев, Шевченко) – 59:50 (5x5)

В заключительной трети защитник «Авангарда» Максим Чудинов отметился курьёзным голом. 28-летний хоккеист поразил ворота соперника броском из своей зоны. Окончательный счёт установил Никита Михайлис.

Чудинов второй матч подряд забил Карлссону броском c невероятной дистанции
«Авангард» за 31 секунду отыгрался с 0:2 в пятом матче серии с «Барысом»

Видео также можно посмотреть на официальном сайте КХЛ.

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