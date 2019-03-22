«Авангард» впервые за семь лет вышел в финал Восточной конференции КХЛ

«Барыс» проиграл «Авангарду» в пятом матче серии второго раунда плей-офф Континентальной хоккейной лиги. Матч завершился со счётом 5:3 в пользу гостей.

Коллектив Боба Хартли одержал победу в серии 4-1. «Авангард» пробился в финал Восточной конференции, где соперником омичей будет либо «Салават Юлаев», либо «Автомобилист». Команды Николая Цулыгина ведёт в серии 3-1.

«Авангард» во второй раз в истории вышел в финал Восточной конференции КХЛ. До этого единственный раз омичи пробились в финал Востока в сезоне-2011/12. «Ястребы», руководимые Раймо Сумманеным, в финале Востока победили «Трактор» (4-1). В финале Кубка Гагарина омичи проиграли московскому «Динамо» со счётом 3-4, упустив преимущество 3-1.