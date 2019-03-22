«Адмирал» заключил новый контракт с главным тренером Сергеем Светловым

Как стало известно «Чемпионату», «Адмирал» и главный тренер Сергей Светлов заключили новый контракт сроком на один сезон. В ближайшее время об этом будет объявлено официально. Изначально планировалось подписать двухлетнее соглашение, но в итоге стороны сошлись на однолетнем.

Светлов, в качестве игрока побеждавший на Олимпийских играх 1988 года, официально возглавил «Адмирал» 1 июля 2018 года. Под его руководством клуб из Владивостока набрал 51 балл в регулярном сезоне и занял 12-ю строчку в Восточной конференции, опередив только хабаровский «Амур».

В качестве тренера специалист успел поработать в «Ладе», «Амуре» и «Атланте». Также Светлову уже доводилось быть главным тренером «Адмирала» с декабря 2013 по май 2014 года.