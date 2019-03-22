Ерёменко: если буду нужен, буду играть. Скажут «спасибо» — закончу карьеру

38-летний голкипер московского «Динамо» Александр Ерёменко подвёл итоги сезона и ответил на вопрос по поводу своего будущего.



«Думаю, если бы у нас не было команды, то мы бы даже в пятёрку не вошли бы. Было тяжело, но старались подстраиваться друг под друга. Пришли ребята из других команд. Кто-то что-то выиграл, кто-то — нет. В концовке сплотились и давали результат, который требовался от команды.



Последний матч в карьере? Это ерунда полная. Возможно, в начале сезона меня посещали такие мысли. Болельщики меня всегда поддерживали. Посмотрим, как всё сложится, что будет со здоровьем. Пока я здесь, пока я в «Динамо», пока играю. Если буду нужен, конечно, буду играть. Если скажут «спасибо», скорее всего, закончу. Пока я об этом не думаю», — сказал Ерёменко в интервью клубному телевидению.

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