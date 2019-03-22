Бек: возвращение Шумакова послужило эмоциональным зарядом для «Авангарда»

Нападающий «Авангарда» Тейлор Бек поделился эмоциями после победы со счётом 4-1 в серии второго раунда плей-офф с «Барысом».



«Мы знали, что сегодня хозяева постараются выдать мощное начало матча. Нужно учитывать, что «Барыс» здорово действует в нападении, создаёт много опасных моментов. Мы делали то, что делали на протяжении всего сезона, в том числе старались максимально надежно отработать в обороне. «Авангард» тоже здорово атакует и использует свои моменты.



Бобков потрясающе играл. В течение всей серии он помогал одерживать победы. Также можем гордиться игрой в большинстве, много важных голов было заброшено спецбригадами. Этот компонент крайне важен. Сейчас смотрим, за счёт чего можно побеждать. Мы одолели «Ак Барс», «Барыс». Когда чувствуешь уверенность в своих возможностях, это придаёт дополнительные силы.



Безусловно, возвращение Шумакова стало эмоциональным зарядом для команды. Он чувствовал себя не идеально, но очень хотел играть. Это очень много значит для всей команды.



Голы Чудинова? До прошлого матча я видел такие голы только в хайлайтах. Просто невероятно, что он дважды поразил ворота противника таким образом!» — приводит слова Бека пресс-служба «Авангарда».

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