4-1 — счёт всех серий второго раунда плей-офф КХЛ, такое было только в 2015 году

В розыгрыше Кубка Гагарина — 2019 завершился второй раунд плей-офф.

ЦСКА, СКА, «Авангард» и «Салават Юлаев» выиграли свои серии со счётом 4-1. Так быстро полуфиналы конференций завершались только один раз в истории КХЛ, в сезоне-2014/15. Тогда на Западе ЦСКА в пяти матчах обыграл «Йокерит», а СКА – московское «Динамо». На Востоке «Ак Барс» переиграл «Авангард», а «Сибирь» прошла магнитогорский «Металлург».

Отметим, что в регламенте КХЛ есть примечание: в случае, если в какой-либо серии матчей плей-офф отпала необходимость в проведении пятых, шестых или седьмых матчей, то решением Вице-президента по хоккейным операциям КХЛ начало проведения последующей серии матчей может быть перенесено на более ранний срок.



Напомним, что в Кубке Гагарина-2019 в финале Западной конференции ЦСКА сыграет со СКА, в финале Востока «Авангард» встретится с «Салаватом Юлаевым». Серии должны стартовать 28 и 29 марта в Москве и Балашихе.