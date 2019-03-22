«Оттава» отправила Виталия Абрамова в АХЛ

Клуб Национальной хоккейной лиги «Оттава Сенаторз» отправил нападающего Виталия Абрамова в АХЛ, сообщает пресс-служба канадской команды в «Твиттере».



20-летний форвард дебютировал в НХЛ в игре с «Калгари Флэймз» (1:5). Абрамов стал первым россиянином, сыгравшим за «сенаторов» с 2013 года. Виталий провёл на льду 13 минут 52 секунды (0.51 – в большинстве, показатель полезности «-3» – худший в команде) и не нанёс бросков в створ. Отметился 1 блок-шотом и 4 перехватами, также допустил 2 потери шайбы.



В нынешнем регулярном чемпионате АХЛ нападающий принял участие в 61 матче, записав на свой счёт 26 (14+12) баллов при показателе полезности «0» и 36 минутах штрафного времени.



Ранее Абрамов играл в системе «Коламбус Блю Джекетс», оказавшись в канадской команде в результате крупного февральского обмена, главным активом которого был Мэтт Дюшейн.

