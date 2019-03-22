Цулыгин: чисто командная победа, все игроки знали, что делают

Главный тренер «Салавата Юлаева» Николай Цулыгин подвёл итоги пятого матча серии второго раунда плей-офф КХЛ с «Автомобилистом» (4:1, 4-1 в серии).

«Очень сплочённо сыграли, играли одной командой. Все знали, что делают: кто играет в нападении, кто в защите. Все отдавались полностью, чисто командная победа. Закрыли легионеров «Автомобилиста»? Основное — это самоотдача игроков. Они понимали, что делают. Выходили и делали это», — сказал Цулыгин в эфире КХЛ ТВ.

Подопечные Николая Цулыгина забросили две шайбы в ходе первого игрового отрезка. Теэму Хартикайнен открыл счёт на 2-й минуте, повторив снайперский рекорд «Салавата» Игоря Григоренко (по 113 шайб в КХЛ), а чуть позже Владимир Ткачёв отметился точным броском в большинстве. Во втором периоде Линус Умарк укрепил преимущество уфимского клуба, забросив третью шайбу в ворота Якуба Коваржа. На первых минутах третьего периода Йоонас Кемппайнен в четвёртый раз огорчил болельщиков уральского клуба, на что хозяева ответили голом Евгения Чесалина.