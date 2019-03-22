«Автомобилист» — «Салават»: хозяева перебросали соперника со счётом 36-19

«Автомобилист» встречался с «Салаватом Юлаевым» в пятом матче полуфинальной серии Восточной конференции КХЛ. Игра состоялась в Екатеринбурге и закончилась со счётом 4:1 в пользу уфимского клуба.

Клуб из Екатеринбурга нанёс 36 бросков в створ, у уфимской команды 19 бросков, при этом в заключительном периоде команда Андрея Мартемьянова перебросала соперника со счётом 19-3. Подопечные Николая Цулыгина заблокировали 22 броска, в то время как хоккеисты уральского клуба записали себе в актив 9 блок-шотов.

Подопечные Николая Цулыгина забросили две шайбы в ходе первого игрового отрезка. Теэму Хартикайнен открыл счёт на 2-й минуте, повторив снайперский рекорд «Салавата» Игоря Григоренко (по 113 шайб в КХЛ), а чуть позже Владимир Ткачёв отметился точным броском в большинстве. Во втором периоде Линус Умарк укрепил преимущество уфимского клуба, забросив третью шайбу в ворота Якуба Коваржа. На первых минутах третьего периода Йоонас Кемппайнен в четвёртый раз огорчил болельщиков уральского клуба, на что хозяева ответили голом Евгения Чесалина.