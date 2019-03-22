КХЛ установила рекорд посещаемости для серий второго раунда плей-офф

Континентальная хоккейная лига установила новый рекорд посещаемости для второго раунда плей-офф.



Посещаемость клубов КХЛ в сезоне-2018/19



Средняя посещаемость второго раунда плей-офф сезона-2018/19 составила 9058 зрителей и стала рекордной для полуфинальных серий конференций. Предыдущее лучшее достижение было зафиксировано в плей-офф сезона-2010/11 — 8895 зрителей.



По итогам серии второго раунда плей-офф КХЛ были сформированы финалы конференций. На Западе ЦСКА встретится со СКА, а на Востоке «Авангард» сыграет с «Салаватом Юлаевым». Первые матчи серий пройдут в Москве и Балашихе 28 и 29 марта соответственно.

Все серии второго раунда плей-офф закончились со счётом 4-1. ЦСКА обыграл московское «Динамо», СКА — «Локомотив», «Авангард» прошёл «Барыс», «Салават» переиграл «Автомобилист».