Канарейкин: легионеры помогли «Салавату», а Кадейкин сделал заявку на ЧМ

Бывший главный тренер «Авангарда» чемпион СССР в составе «Спартака» Фёдор Канарейкин подвёл итоги полуфинальной серии Восточной конференции между «Автомобилистом» и «Салаватом Юлаевым», в которой победу со счётом 4-1 одержала уфимская команда.

Календарь игр Кубка Гагарина — 2019

«Салават» вышел в финал Востока за счёт очень хорошей игры со стороны легионеров. Это касается всех позиций. Во-вторых, команда адаптирована к матчам плей-офф. Она умеет их играть, это немаловажно. Отдадим должное хорошему сезону «Автомобилиста», но «Салават» в решающих матчах показал свою состоятельность.



Было видно, что тройке Да Косты было тяжело нащупать свою игру в серии. Отдадим должное сдерживающим их Солодухину, Кадейкину и Жаркову. У Александра вообще хороший сезон, он сыграл на всех трёх этапах Евротура за сборную. У него хорошие перспективы на концовку плей-офф и в преддверии чемпионата мира. Закрыв вместе с партнёрами ведущие тройки «Магнитки» и «Автомобилиста», он уже сделал заявку на ЧМ.



Но вернёмся к тому, что в «Салавате» все исполняют свою роль. Игроки адаптированы, команда не первый год вместе, это монолитная команда, которая должна решать большие задачи. То, что её лихорадило по ходу регулярки, происходило из-за того, что Цулыгин первый год на посту главного тренера, и команда притиралась с тренерским штабом», — сказал Канарейкин «Чемпионату».