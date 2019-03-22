Мартемьянов: «Автомобилист» успешно выступил в нынешнем сезоне

Главный тренер «Автомобилиста» Андрей Мартемьянов после поражения в серии с «Салаватом Юлаевым» (1-4) подвёл итоги сезона.



«Оценка за сезон? Считаю, провели успешно. Со своей стороны. Конечно, руководство оценку даст. Но как тренер, который возглавляет эту команду, считаю, что успешно. Не успех, но успешно.



Всё познается в экстремальных условиях. Плей-офф – это совершенно другое, надо немного над психологией работать. Нужно по-другому готовиться к матчу, быть более уверенными. Чем дольше проходишь, тем больше опыта.



Прибавят ли команде хватки такие болезненные поражения? Безусловно. Как говорил один из моих наставников, надо понюхать воздух в плей-офф. Каждая ошибка тут наказывается. Мы провели 9 игр. Это для нас хороший опыт. Узнали ближе тех людей, которые с нами близко находятся.



Все дело в мелочах и дисциплине? Да, здесь играют роль все факторы, тем более дисциплина. Очень много неоправданных удалений. Мы своих партнеров на колени ставим, они наедаются. Нельзя так. Уфа играли максимально жестко, на грани фола, но удалений меньше, чем у нас.



Благодарен команде за сезон, много хороших, ярких моментов было. И побед трудовых, хороших матчей. Игру достойную показывали. Лучший показатель – это аншлаги на трибунах. Насколько знаю, люди приезжают из других городов посмотреть на команду в плей-офф. Что-то мы достигли всё-таки», — передаёт слова Мартемьянова корреспондент «Чемпионата» Олег Поляков.

Лучший клуб Востока забыл, как играть в хоккей. Уфа закончила его мучения Николай Цулыгин и его хоккеисты продолжают удивлять. Впереди битва с «Авангардом».