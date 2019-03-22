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Защитник «Салавата» Панин — Тригубчак: ждём тебя топлес

Защитник «Салавата» Панин — Тригубчак: ждём тебя топлес
Хоккей / КХЛ

Капитан «Салавата Юлаева» Григорий Панин прокомментировал пост уфимской тележурналистки Ульяны Тригубчак.

Бывшая участница Ice Girls «Салавата» пообещала сделать откровенную фотосессию, в случае если подопечные Николая Цулыгина выйдут в финал Восточной конференции. После того как уфимская команда выполнила поставленную задачу, Тригубчак написала, что сдержит обещание.

«Ждём тебя топлес», — написал Панин.

Уфимская команда обыграла «Автомобилист» со счётом 4-1 и вышла в финал Востока, где сыграет с «Авангардом». В пятом матче серии с уральцами клуб из столицы Башкоротостана переиграл соперника со счётом 4:1 благодаря голам Теэму Хартикайнена, Владимира Ткачёва, Линуса Умарка и Йоонаса Кемппайнена.

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