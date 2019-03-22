Солодухин: четвёртый матч — ключевой момент серии с «Автомобилистом»

Нападающий «Салавата Юлаева» Вячеслав Солодухин прокомментировал выход команды в финал Восточной конференции. Во втором раунде уфимский клуб обыграл «Автомобилист» со счётом 4-1.



«В плей-офф абсолютно другие игры, чем в регулярке. Мы очень тщательно готовились, разбирали игры. Сейчас пожинаем плоды. Все — молодчики, блестящая игра Метсолы. Вообще все ребята сыграли здорово.



Не скажу, что мы вспоминали и обсуждали, что в первых матчах сезона не могли забить «Автомобилисту». Старались играть в свой хоккей, немного разобрались, как нужно действовать.



Панин и Бурдасов — наши безоговорочные лидеры. Что сделаешь. Надо было выходить и играть. Неприятно, что они отсутствовали, но это плей-офф. Каждый готов друг друга заменить.



Считаю, четвёртая игра, которую мы выиграли со счётом 4:2, стала ключевой в серии. Она была безумно сложной, напряжённой. Даже сегодня, несмотря на счёт 4:1, было очень тяжело», — приводит слова Солодухина «Спорт Бизнес Online».

Да Коста, Доус и Голышев не забили ни одного гола за сезон звену Кадейкина