Фрэттин: «Барыс» играл достойно в каждом матче, мы не были мальчиками для битья

Нападающий «Барыса» Мэттью Фрэттин подвёл итоги серии второго раунда плей-офф с «Авангардом» (1-4).



«Начали хорошо, а потом уснули на пять минут и позволили сопернику не только сравнять счёт, но и выйти вперёд. Стоит отдать должное «Авангарду» — хорошая команда, использовала свои моменты, завладела преимуществом. Мы старались, сделали всё возможное, но победу было добыть очень сложно.



Мы играли хорошо, создавали много моментов, не всё удалось использовать. У нас вновь были удаления, а у «Авангарда» отличное большинство, с которым было сложно справиться. Но, несмотря на поражение, мы бились достойно!



Если отбросить эмоции после поражения, у нас получился хороший сезон, мы пошумели в регулярном чемпионате, заняли первое место в дивизионе, прошли первый раунд плей-офф. Да, обидно заканчивать кубковую борьбу, но, несмотря на все сложности, травмы ключевых игроков, «Барыс» играл достойно в каждом матче. Мы не были мальчиками для битья. Если оглянуться назад, я доволен сезоном, мы всей командой проделали колоссальную работу, стали лучше и сделали всё что могли», — приводит слова Фрэттина официальный сайт КХЛ.

Чудинатор и убойное большинство. С таким «Авангардом» «Барысу» не совладать «Барыс» вёл 2:0, но «Авангард» развернул ход встречи и добил соперника очередной шайбой из своей зоны.