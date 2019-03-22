Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Хоккей / Новости /

Хартикайнен после победы в серии с «Автомобилистом» выложил фото с охоты на лося

Хартикайнен после победы в серии с «Автомобилистом» выложил фото с охоты на лося
Хоккей / КХЛ

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен после победы в полуфинальной серии Восточной конференции с «Автомобилистом» (4-1) выложил фотографию с охоты на лосей. Лось является маскотом уральского клуба.

«Только что закончился сезон охоты на лося», — подписал снимок финский хоккеист.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хартикайнена.

Подопечные Николая Цулыгина забросили две шайбы в ходе первого игрового отрезка. Теэму Хартикайнен открыл счёт на 2-й минуте, повторив снайперский рекорд «Салавата» Игоря Григоренко (по 113 шайб в КХЛ), а чуть позже Владимир Ткачёв отметился точным броском в большинстве. Во втором периоде Линус Умарк укрепил преимущество уфимского клуба, забросив третью шайбу в ворота Якуба Коваржа. На первых минутах третьего периода Йоонас Кемппайнен в четвёртый раз огорчил болельщиков уральского клуба, на что хозяева ответили голом Евгения Чесалина.

«Салават» выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Авангардом».

Хартикайнен после победы над «Металлургом» выложил фото с охоты на лис
Хартикайнен: не думал, что у людей будет такая реакция на фото с убитыми лисами
Комментарии (0)
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент