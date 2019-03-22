Хартикайнен после победы в серии с «Автомобилистом» выложил фото с охоты на лося

Нападающий «Салавата Юлаева» Теэму Хартикайнен после победы в полуфинальной серии Восточной конференции с «Автомобилистом» (4-1) выложил фотографию с охоты на лосей. Лось является маскотом уральского клуба.



«Только что закончился сезон охоты на лося», — подписал снимок финский хоккеист.

Посмотреть фото можно в «инстаграме» Хартикайнена.



Подопечные Николая Цулыгина забросили две шайбы в ходе первого игрового отрезка. Теэму Хартикайнен открыл счёт на 2-й минуте, повторив снайперский рекорд «Салавата» Игоря Григоренко (по 113 шайб в КХЛ), а чуть позже Владимир Ткачёв отметился точным броском в большинстве. Во втором периоде Линус Умарк укрепил преимущество уфимского клуба, забросив третью шайбу в ворота Якуба Коваржа. На первых минутах третьего периода Йоонас Кемппайнен в четвёртый раз огорчил болельщиков уральского клуба, на что хозяева ответили голом Евгения Чесалина.



«Салават» выиграл серию со счётом 4-1 и вышел в финал Восточной конференции, где сыграет с «Авангардом».

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