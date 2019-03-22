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Алексей Терещенко тренируется с «Крыльями Советов»

Алексей Терещенко тренируется с «Крыльями Советов»
Хоккей / МХЛ

Нападающий Алексей Терещенко проводит тренировки с ХК «Крылья Советов», сообщает пресс-служба московской команды.

38-летний хоккеист провёл нынешний сезон в составе минского «Динамо». На его счету шесть заброшенных шайб и 10 результативных передач в 30 матчах регулярного чемпионата КХЛ. Кроме того, ветеран заработал показатель полезности «+9» и 6 штрафных минут.

Ранее Терещенко защищал цвета «Салавата Юлаева», «Ак Барса» и московского «Динамо». Во всех командах Алексей становился чемпионом России. В 2000 и 2005 годах форвард выиграл золото в составе «Динамо», в 2006 и 2010 годах — в составе «Ак Барса», 2008-м — в «Салавате». Помимо этого нападающий является обладателем Кубка европейских чемпионов в форме «Ак Барса» (2007).

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Фото: Группа ХК «Крылья Советов» «Вконтакте»
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