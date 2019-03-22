Боумэн — о Василевском: вратарю соперника «Тампы» нужно прыгать выше головы

Легендарный тренер Скотти Боумэн поделился мнением о российским голкипере «Тампа-Бэй Лайтнинг» Андрее Василевском.



«У Василевского было не очень много выходных. Я помню его первую после перелома ноги игру в декабре, после того, как он пропустил 14 матчей. И он выдал большую игру, сделав 48 сейвов в матче с «Торонто». Это габаритный вратарь. Он атлетичен и любит играть.



Помню, как пару лет назад я говорил с тогда ещё генеральным менеджером Стивом Айзерманом, когда у «Тампы» были Василевский и Бен Бишоп. Он не мог оставить обоих. Стив мне сказал, что Василевский любит тренироваться, что он всегда первым выходит на тренировку и его беспокоит, когда он не играет. Стив говорил, что он абсолютно уверен в том, что Василевский будет прекрасным первым номером.



На мой взгляд, Василевский — ключевой элемент. С кем бы «Тампа» ни играла в плей-офф, вратарю соперника надо будет по-настоящему прыгнуть выше головы. В плей-офф нельзя выиграть, если твой вратарь не переигрывает другого. Так сложилось исторически», — приводит слова Боумэна официальный сайт НХЛ.

Василевский установил рекорд «Тампы» по количеству сейвов за матч