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Холтби не пойдёт в Белый дом на приём к Трампу

Холтби не пойдёт в Белый дом на приём к Трампу
Хоккей / НХЛ

Вратарь «Вашингтон Кэпиталз» Брэйден Холтби отказался от встречи с президентом США Дональдом Трампом, сообщает NBC Sports. Ранее от визита в Белый дом отказались нападающие «столичных» Деванте Смит-Пелли и Бретт Коннолли. Трамп конфликтует с несколькими клубами и игроками Национальной баскетбольной ассоциации, обвиняющими его в расизме и недовольными политикой президента страны.

«Я должен оставаться верным своим ценностям, с уважением отклоню предложение. Для меня это просто личное дело. Я верю в то, во что верю, и для того, чтобы придерживаться этих ценностей, должен делать то, что считаю правильным. Но это не меняет решения всех остальных», — сказал Холтби.

Визит будет посвящён победе «Вашингтона» в розыгрыше Кубка Стэнли 2018 года — трофей стал первым в истории команды. Капитаном «Вашингтона» является российский нападающий Александр Овечкин.

Коннолли стал вторым игроком «Вашингтона», отказавшимся от встречи с Трампом
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