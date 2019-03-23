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«Сан-Хосе», идущий вторым на Западе, потерпел пятое поражение подряд

«Сан-Хосе», идущий вторым на Западе, потерпел пятое поражение подряд
Хоккей / НХЛ

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» дома в овертайме обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.

Счёт на восьмой минуте встречи открыл шведский форвард хозяев Рикард Ракелль. В начале второго периода Кевин Лабанк восстановил равновесие. В третьем игровом отрезке команды провели по две результативные атаки. У «уток» отличились Адам Хенрик и оформивший дубль Ракелль, у «акул» - Тимо Майер и Джастин Браун. Победу «Анахайму» на 38-й секунде овертайма принёс Якоб Сильверберг.

«Сан-Хосе» потерпел пятое поражение подряд, но с 95 очками остался на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» одержал третью победу в четырёх матчах. «Дакс» (71) – предпоследние.

НХЛ - регулярный чемпионат
23 марта 2019, суббота. 05:00 МСК
Анахайм Дакс
Анахайм
4 : 3
1:0, 0:1, 2:2, 1:0
Сан-Хосе Шаркс
Сан-Хосе
1:0 – Ракелль (Сильверберг, Гецлаф) – 07:58 (5x5), 1:1 – Лабанк (Власик, Сёренсен) – 22:29 (5x5), 2:1 – Хенрик (Терри, Сильверберг) – 42:41 (5x4), 2:2 – Майер (Торнтон, Бёрнс) – 46:29 (5x4), 3:2 – Ракелль (Фаулер, Терри) – 55:05 (5x4), 3:3 – Браун (Власик, Нюквист) – 57:20 (5x5), 4:3 – Сильверберг (Ракелль, Фаулер) – 60:38 (3x3)
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