«Сан-Хосе», идущий вторым на Западе, потерпел пятое поражение подряд

В заключительном матче игрового дня регулярного сезона НХЛ «Анахайм Дакс» дома в овертайме обыграл «Сан-Хосе Шаркс» — 4:3.

Счёт на восьмой минуте встречи открыл шведский форвард хозяев Рикард Ракелль. В начале второго периода Кевин Лабанк восстановил равновесие. В третьем игровом отрезке команды провели по две результативные атаки. У «уток» отличились Адам Хенрик и оформивший дубль Ракелль, у «акул» - Тимо Майер и Джастин Браун. Победу «Анахайму» на 38-й секунде овертайма принёс Якоб Сильверберг.

«Сан-Хосе» потерпел пятое поражение подряд, но с 95 очками остался на втором месте в турнирной таблице Западной конференции. «Анахайм» одержал третью победу в четырёх матчах. «Дакс» (71) – предпоследние.